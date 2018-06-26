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МИД Белоруссии исключил вступление страны в состав другого государства

Международная панорама
26 июня, 11:43 UTC+3 МИНСК МИНСК 26, июня. /ТАСС

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости страны

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МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что для белорусов независимость и суверенитет - это святые понятия, и Белоруссия не собирается входить в состав каких-либо государств. Об этом он заявил во вторник ТАСС, комментируя сообщения в ряде СМИ о том, что президент Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны. Такая информация со ссылкой на белорусский канал ОНТ появилась 22 июня.

Ранее на совещании в Шкловском районе Могилевской области Лукашенко допустил, что экономические проблемы могут обернуться кровопролитным конфликтом. Говоря о необходимости соблюдения дисциплины, достижении высоких экономических показателей, президент сказал, что, если этого не будет, то стране будет нужно войти в состав какого-либо государства или о нее "просто будут вытирать ноги".

"Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Белоруссии много раз говорил, что независимость и суверенитет - это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа, - подчеркнул Макей. - Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи".

По его словам, президент просто гипотетически предположил, что "могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны". "Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся", - сказал министр. По его словам, что касается отношений Белоруссии с другими странами, то "мы будем укреплять наши отношения с Россией, одновременно укреплять отношения с западным вектором, который для нас также исключительно важен".

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