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СМИ: сенаторы США хотят обязать Пентагон отчитываться о шпионаже у военных объектов

Международная панорама
26 июня, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Поводом для этого стали усилившиеся в Вашингтоне опасения по поводу некоей разведывательной деятельности в американской столице, осуществляемой с помощью устройств для слежения

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ТАСС, 26 июня. Сенат Конгресса США поздно вечером в понедельник одобрил законопроект, обязывающий - в случае его принятия - министерство обороны страны проинформировать законодателей о замеченной вблизи американских военных объектах шпионской активности с применением мобильных средств связи. Об этом в тот же день сообщила газета The Hill.

Сенатору-демократу от штата Орегон Рону Уайдену, как пишет издание, удалось включить такую поправку в одобренный верхней палатой Конгресса законопроект о финансировании федеральных ведомств.

Поводом для этого, по данным газеты, стали усилившиеся в последнее время в Вашингтоне опасения по поводу некоей разведывательной деятельности в американской столице, осуществляемой с помощью устройств для слежения и прослушивания разговоров по мобильным телефонам. Работа одного из таких перехватчиков мобильных контактов якобы была зафиксирована американскими спецслужбами в районе Вашингтона.

Одобренная в понедельник поправка обяжет Пентагон предоставить комитетам по делам Вооруженных сил Конгресса "полный отчет" об упомянутой активности, зафиксированной рядом с оборонными объектами в последние три года. Министерство обороны будет также обязано извещать комитеты о своих действиях по защите оборонных объектов, военнослужащих и членов их семей от прослушки иностранными агентами.

Газета сообщила о том, что в начале этого года сенатор Уайден был уведомлен министерством внутренней безопасности США о том, что в прошлом году ведомством была зафиксирована в Вашингтоне активность перехватчиков мобильных контактов, в том числе и вблизи Белого дома. Хотя, по данным The Hill, это уведомление не содержало никакой конкретики о типах перехватчиков и их возможной национальной принадлежности, эта информация породила в американской столице опасения того, что некоторые иностранные державы, возможно, шпионят за американскими высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне и военными.

"Наши мужчины и женщины в военной форме не должны задаваться вопросами о том, не прослушиваются ли их телефонные звонки и не читаются ли их мобильные текстовые послания <...> иностранными шпионами, - приводит газета обращение сенатора Уайдена к своим коллегам. - Самое меньшее, что мы можем сделать, это защитить наших военных от возможного шпионажа". Этот призыв был поддержан 85 сенаторами, проголосовавшими за включение оговоренной поправки в поддержанный в понедельник законопроект.

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