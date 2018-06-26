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Британский фрегат сопровождал в Северном море два российских корвета

Международная панорама
26 июня, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Представитель Балтийского флота ранее сообщил, что корветы "Бойкий" и "Стойкий" провели учения по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне

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Фрегат британских ВМС Montrose

Фрегат британских ВМС Montrose

© EPA/OLIVIER HOSLET

ТАСС, 26 июня. Фрегат британских ВМС типа 23 Montrose следовал за двумя российскими корветами проекта 20380 "Бойкий" и "Стойкий", которые маневрировали в Северном море и вблизи пролива Ла-Манш. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Военно-морских сил Соединенного Королевства.

"После пересечения большей части Северного моря корветы резко снизили скорость и стали медленно двигаться в сторону северного побережья Норфолка", - отмечается в заявлении. Наблюдение и фотографирование российских кораблей велось и с вертолета британских ВВС Wildcat.

Как сообщил ранее журналистам официальный представитель Балтийского флота, "Бойкий" и "Стойкий", находящиеся в дальнем походе в составе отряда кораблей и судов, провели в Северном море учения по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне.

По данным британских ВМС, силам королевства в 2017 году пришлось значительно чаще реагировать на появление кораблей ВМФ РФ. Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, выступая в прошлом месяце перед командным составом ВМС Великобритании и ряда других стран НАТО, заявил, что активность подводных лодок РФ в Северной Атлантике увеличилась в 10 раз. По его словам, в 2017 году королевские Военно-морские силы 33 раза реагировали на приближение российского военного корабля к британским территориальным водам.

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