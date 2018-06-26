Спецконференция ОЗХО началась с юридического казуса вокруг процедуры голосования

ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Четвертая Специальная конференция государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, где должен обсуждаться вопрос о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и предоставлении ей права называть виновных в химических атаках, началась во вторник с юридического казуса вокруг неясности процедуры голосования на сессии.

Проблему полного отсутствия понимания механизма подсчета голосов на конференции подняла российская делегация.

"Мы должны получить от технического секретариата ОЗХО точную информацию, сколько в зале находится делегаций, которые имеют только временную аккредитацию, и сколько делегаций лишены права голоса за неуплату членских взносов. Мы должны понимать, какой у нас здесь есть кворум, и кто находится в этом зале "на птичьих правах", - отметил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, по меньшей мере 33 страны ОЗХО не имеют права голоса в связи с неуплатой членских взносов.

В ответ представители технического секретариата ОЗХО предложили решить вопрос о процедуре голосования во второй половине дня, то есть уже после проведения голосования о повестке дня конференции и о праве участия в ней неправительственных организаций. Эту позицию в полной мере разделили постпреды Канады и США.

Глава российской делегации замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отметил в свою очередь, что "ни у кого из присутствующих в зале людей нет ясного понимания", сколько из них имеют право голоса. "Как мы при такой путнице можем принимать серьезные решения? Давайте сделаем паузу, поднимем все необходимые цифры и после этого сможем двигаться дальше", - подчеркнул он.

Наконец юридический советник техсекретариата ОЗХО подтвердил, что 32 делегации из 192 членов ОЗХО не имеют права голоса из-за неуплаты членских взносов, однако отказался огласить вслух список этих государств, заверив, что их делегации осведомлены об отсутствии у них права голоса. Он распространил список, в который входят преимущественно страны Африки и Латинской Америки. После этого сессия была прервана для составления и проверки полного списка участников конференции, которого, как оказалось, до сих пор не существует.

Вопрос о системе голосования имеет принципиальное значение. Для принятия решения об изменении полномочий ОЗХО, по действующему регламенту, за него должна проголосовать "одна треть участников конференции, принявших участие в голосовании". Это последнее уточнение имеет огромное значение, поскольку те, кто при голосовании воздержится, считаются не принявшими участия в голосовании, а значит их голоса вообще не будут приняты в расчет.

Иными словами, даже если западное предложение о наделении ОЗХО правом называть виновных (в том числе вероятных виновных) в применении химического оружия получит лишь незначительную поддержку участников конференции, оно будет принято, если против него не проголосует вдвое большее число государств.