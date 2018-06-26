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Летающий "Тритон": зачем Австралии американские беспилотники за $5,2 млрд

Международная панорама
26 июня, 16:00 UTC+3

MQ-4C Triton способен находиться в полете более суток, а его размах крыла сопоставим с Boeing 737

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Беспилотник MQ-4C Triton

Беспилотник MQ-4C Triton

© U.S. Navy photo courtesy of Northrop Grumman/Chad Slattery/Handout via Reuters

"Безопасность морских границ Австралии будет значительно усилена еще одним крупным военным капиталовложением", — заявил во вторник премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл. Канберра собирается закупить шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-4C Triton, причем на приобретение первого из них и адаптацию под беспилотники баз ВВС будет потрачено около $1 млрд.

Ареал обитания и задачи

"Тритоны" производства американской компании Northrop Grumman пока стоят на вооружении лишь одной страны — США. Интерес к беспилотнику проявляли в Индии, а заказы на Triton поступили из Германии и Австралии. И если Германия ограничится четырьмя беспилотниками, а Австралия — шестью, то Вашингтон ожидает поставки 68 БПЛА.

В Канберре ожидают, что MQ-4C помогут ВМС Австралии отслеживать военные суда в Индийском океане и неспокойном Южно-Китайском море, на острова которого (точнее, их территориальную принадлежность) претендуют такие страны, как Китай, Вьетнам, Филиппины, Бруней и Малайзия.

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С 1980-х годов эту задачу выполняли самолеты морской разведки Lockheed P-3 Orion. Они будут частично заменены новыми MQ-4C, а вместе с принятыми на вооружение в 2016 году противолодочными самолетами Boeing P-8 Poseidon Австралия значительно укрепит свои позиции на фоне растущего "китайского военного присутствия" в регионе, утверждает газета The Sydney Morning Herald.

Еще одну причину, по которой гигантские БПЛА необходимы Австралии, озвучил министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн.

"Мы хотим быть хорошим союзником, и мы хотим заботиться о наших национальных интересах, и сегодня мы проследовали по этому пути еще дальше, объявив, что будем покупать беспилотные летательные аппараты Triton", — передает Associated Press слова Пайна.

Как отмечает South China Morning Post, закупка MQ-4C станет для Австралии "крупнейшим военно-морским вложением в мирное время".

Дорого и автономно

Сама компания Northrop Grumman называет свое детище не БПЛА, а беспилотной авиационной системой (unmanned aircraft system — UAS). В такую систему входит не только сам аппарат, но и пункт управления и различное допоборудование. Высокая цена этой системы оправдывается тем, что MQ-4C может находиться в полете около 30 часов благодаря большому размаху крыла (почти 40 метров) и реактивному двигателю Rolls-Royce.

Более того, производитель утверждает, что операционная дальность беспилотника составляет 4,4 тыс. км, а практический потолок превышает 16,8 км. А мощный радар и инфракрасные сенсоры позволяют MQ-4C собирать большие объемы точных данных.

"Мы рассматриваем Triton и его автономные технологии как будущее следующего столетия авиации", — заявил директор Northrop Grumman Australia Ян Ирвинг 26 июня.

Российский аналог

У России есть свой "Тритон". Правда, это не БПЛА, а летающий самолет-амфибия. Универсальный вездеход был разработан НПО "Авиационно-космические технологии" совместно с АО "Электроавтоматика" и представлен на МАКС-2017.

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Российский беспилотник со схожими с MQ-4C характеристиками находится в разработке. В июне 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал в ходе посещения ОКБ им. Симонова, что уже в 2018-м на госиспытания может выйти новый тяжелый ударный БПЛА.

По данным из открытых источников, беспилотник "Альтаир" уже совершил несколько испытательных полетов. Предполагается, что максимальная дальность полета составляет около 10 тыс. км, а практический потолок — 12 км.

При этом, по мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, у российских производителей БПЛА "пока еще есть определенные трудности", с которыми они сталкиваются в ходе разработки и испытаний беспилотников уровня MQ-4C.

"Как и когда они справятся с этими задачами — пока неизвестно", — заключил Литовкин.

Александр Мосесов

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