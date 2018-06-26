В результате боев на юго-западе Сирии свои дома покинули 45 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 26 июня. /ТАСС/. Управление ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) выразило глубокую обеспокоенность обострением ситуации в провинции Дераа на юго-западе Сирии. Как сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Йенс Ларке, в результате боев 45 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

"Мы глубоко встревожены поступившими в последние дни сообщениями об эскалации боев в провинции Дераа на юго-западе Сирии, что представляет опасность для 750 тыс. человек, согласно оценкам, - отметил он. - Поступили сообщения о гибели и ранении людей, включая детей, вследствие усилившихся боев и бомбардировок с воздуха". "По меньшей мере 45 тыс. человек, как сообщается, стали перемещенными лицами, большинство из них направились из восточной части провинции Дераа в районы у границ с Иорданией", - сказал Ларке.

Официальный представитель УКГВ подчеркнул, что эти перемещенные лица срочно нуждаются в гуманитарной помощи. Он обратил внимание на то, что в результате боев в Дераа была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, 24 июня в результате авиаудара был выведен из строя полевой госпиталь. "ООН призывает все стороны защищать жизнь мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также обеспечить свободу перемещения, как того требует международное гуманитарное право", - отметил Ларке.

Как сообщил ранее во вторник телеканал Al Manar, подразделения сирийской армии установили полный контроль над несколькими населенными пунктами в провинции Дераа.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции и запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено при поддержке российских ВКС. В ходе наступления террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с пулеметами и до 70 человек убитыми.