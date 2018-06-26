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Президент Македонии отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны

Международная панорама
26 июня, 12:19 дата обновления: 26 июня, 12:38 UTC+3

Гёрге Иванов заявил, что у него нет полномочий для подписания документа

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Президент Республики Македония Гёрге Иванов

Президент Республики Македония Гёрге Иванов

© AP Photo/Boris Grdanoski

ТАСС, 26 июня. Президент Республики Македония Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении государственного названия.

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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По его сведениям, глава государства заявил, что "не имеет полномочий подписывать данное соглашение". Ранее Иванов призвал парламент начать процедуру импичмента в его отношении в связи с позицией по государственному названию. Такая реакция президента последовала на заявления премьер-министра РМ Зорана Заева в интервью македонскому телеканалу "Канал 5". Глава кабмина республики в частности отметил, что если президент блокирует соглашение с Грецией, парламентское большинство рассмотрит вопрос о начале его импичмента.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. 

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