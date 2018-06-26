Оппозиция Латвии просит президента отклонить запрет на обучение на русском в частных вузах

РИГА, 26 июня. /ТАСС/. Крупнейшая парламентская оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии, обратилась к президенту республики Раймондсу Вейонису с призывом не утверждать запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны, который планируется ввести уже с начала будущего года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба этой политической силы.

"Сегодня парламентская фракция "Согласия" направила письмо президенту с просьбой не утверждать поправки к закону о высшем образовании, а направить их на повторное рассмотрение в Сейм. "Согласие" обращает внимание на то, что при подготовке законопроекта в третьем, окончательном, чтении в таблицу предложений были включены предложения министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, которые среди прочего предусматривают, что все вузы и колледжи в Латвии, в том числе и частные, с 1 января 2019 года смогут осуществлять программы обучения только на госязыке, а прием студентов на программы обучения на других языках больше не будет разрешен", - говорится в заявлении партии.

"Эти поспешные предложения не были концептуально обсуждены и оценены. По существу, с принятием таких поправок было создано новое языковое ограничение в отношении процесса обучения и исследовательской деятельности в латвийских вузах и колледжах", - добавляет "Согласие".

Русскоязычная оппозиция также подчеркивает, что в сфере высшего образования в Латвии сейчас наблюдается тенденция интернационализации, а экспорт высшего образования стал важной отраслью народного хозяйства страны. Согласно статистическим данным, за последние несколько лет число обучающихся в Латвии иностранных студентов возросло в два раза. Такие студенты вносят свой вклад в экономику республики, оплачивая учебу, жилье и другие расходы, к ним также приезжают погостить друзья и родственники.

"Таким образом, высшее образование представляет собой сферу со значительным экономическим потенциалом: 1 тыс. новых иностранных студентов в год вносят вклад в размере €27 млн в народное хозяйство Латвии. Принятые поправки практически запрещают существование такой важной сферы народного хозяйства, как экспорт высшего образования", - указывает "Согласие".

Спорные поправки

Парламент Латвии на прошлой неделе в третьем, окончательном, чтении утвердил разработанные Минобрнауки поправки к закону о высшем образовании, согласно которым уже с начала 2019 года в республике будет введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения наряду с государственными должны будут реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков Европейского союза, к которым русский не относится. Чтобы эти законодательные поправки вступили в силу, их должен подписать президент.

Как ранее пояснили в министерстве, эти поправки коснутся порядка 7,5% студентов, которые сейчас учатся в Латвии по программам на русском языке. С 1 января будущего года прием новых студентов на русскоязычные программы обучения будет запрещен.