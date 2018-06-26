Помпео напомнил премьеру Молдавии о недопустимости вмешательства в выборы

КИШИНЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом в Вашингтоне обратил внимание на недопустимость вмешательства в выборы. Об этом сообщило во вторник посольство США в Кишиневе, которое ранее осудило отмену результатов досрочных выборов мэра молдавской столицы.

"Помпео напомнил премьер-министру Павлу Филипу, что свободные и справедливые выборы являются основным критерием любой демократии и должны отражать волю граждан страны без какого-либо политического вмешательства", - говорится в размещенном на странице представительства в Facebook сообщении.

В понедельник Высшая судебная палата Молдавии признала аннулирование досрочных выборов мэра правомерным, поставив точку в судебном разбирательстве, где кандидаты были обвинены в нарушениях. В посольстве США отметили, что постановление "укрепило общественное восприятие о политическом вмешательстве в судебную систему".

Ранее объявленный Центральной избирательной комиссией победителем выборов лидер проевропейской "Платформы Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе вывел своих сторонников на акции протеста. Их поддержали другие проевропейские партии в оппозиции. Демонстранты возложили вину за отмену выборов на контролирующую парламент Демократическую партию Молдовы, одним из руководителей которой является Филип.