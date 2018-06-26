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СМИ: ВВС США укрепляют свои объекты в Европе у российской границы

Международная панорама
26 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Американская администрация собирается потратить на создание военной инфраструктуры в Европе $828 млн в 2019 году

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ТАСС, 26 июня. США, не привлекая излишнего внимания, увеличили свои инвестиции в те объекты ВВС в восточноевропейских странах, на западном фланге России, наличие которых позволит им в случае необходимости осуществить быстрое развертывание сил на этом участке. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Defense News.

Администрация Дональда Трампа, указывает издание, намерена затратить в 2019 году на создание военной инфраструктуры в Европе $828 млн в рамках заявленных масштабных усилий по сдерживанию "российской агрессии" и усилению союзников США. Почти половина выделенных на эти цели средств пойдет на реализацию проектов американских ВВС, пишет газета. Финансирование военных объектов, сооружаемых во исполнение европейской оборонной инициативы (EDI), предлагается довести в следующем году до $6,5 млрд против $4,8 млрд в текущем году.

По замыслам стратегов Пентагона, предпринимаемые и планируемые меры позволят ВВС США быстро обеспечить потребности американских войск в случае внезапного вторжения России в любую из восточноевропейских стран, отмечает газета. Это, по ее данным, планируется сделать путем создания солидных запасов военного снаряжения в таких "исходных натовских странах", как Германия и Великобритания, и осуществления значительной реконструкции авиационной инфраструктуры восточноевропейских членов альянса. В общих чертах, как поясняет издание, США не стремятся к созданию новых военных баз на территории бывших советских государств, а хотят существенно и с учетом американских потребностей модернизировать имеющуюся там транспортную инфраструктуру.

"Это очень облегчит задачу усиления союзников в случае возникновения кризиса, - заявил газете ведущий эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнсиан. - Все эти запасы снаряжения, подъездные пути и пункты заправки значительно облегчат развертывание там [войск] при чрезвычайной ситуации".

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