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Судну Aquarius отказали во входе в территориальные воды Мальты

Международная панорама
26 июня, 14:14 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, июня. /ТАСС

Никаких объяснений не было предоставлено, сообщила организация "Врачи без границ"

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ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Спасательное судно Aquarius, вызволявшее в Средиземном море терпевших бедствие африканских мигрантов, получило отказ на вход в мальтийские территориальные воды. Об этом во вторник сообщила неправительственная организация "Врачи без границ".

"Aquarius запрещен вход в территориальные воды Мальты и порт Валетты для пополнения запасов и смены экипажа. Объяснения не предоставлено", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter "Врачей без границ".

Ранее Италия отказалась принимать в своих портах гуманитарное спасательное судно Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. В результате оно было вынуждено отправиться в Валенсию.

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