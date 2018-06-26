Судну Aquarius отказали во входе в территориальные воды Мальты

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Спасательное судно Aquarius, вызволявшее в Средиземном море терпевших бедствие африканских мигрантов, получило отказ на вход в мальтийские территориальные воды. Об этом во вторник сообщила неправительственная организация "Врачи без границ".

"Aquarius запрещен вход в территориальные воды Мальты и порт Валетты для пополнения запасов и смены экипажа. Объяснения не предоставлено", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter "Врачей без границ".

BREAKING: #Aquarius denied entry to #Malta territorial waters and port of Valetta for resupply and crew change. No explanation provided. pic.twitter.com/vHbeY4WwLV — MSF Sea (@MSF_Sea) 26 June 2018

Ранее Италия отказалась принимать в своих портах гуманитарное спасательное судно Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. В результате оно было вынуждено отправиться в Валенсию.