СМИ: ВВС аравийской коалиции обстреляли автобус в Йемене, есть жертвы

ТАСС, 26 июня. По меньшей мере пять человек погибли, 11 получили ранения во вторник в результате удара ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на западном побережье Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Maseera.

По его данным, удар был нанесен в провинции Эль-Ходейда. Один из снарядов попал в автобус, который курсирует между муниципалитетами Эль-Джарахи и Забид.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.