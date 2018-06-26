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СМИ: власти Италии заявили о готовности принять часть мигрантов с судна Lifeline

Международная панорама
26 июня, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Джузеппе Конте надеется, что другие европейские страны последуют примеру Италии

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ТАСС, 26 июня. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник заявил, что Италия примет часть мигрантов с судна неправительственной организации Lifeline, на борту которого находится более 200 беженцев. Об этом сообщил телеканал RAI News 24.

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По его данным, Конте провел телефонный разговор с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом и заявил о готовности Италии принять часть мигрантов с судна, которое причалит к острову. Политик также выразил надежду на то, что другие европейские страны последуют примеру Италии. Телеканал уточняет, что в дальнейшем мигранты могут быть распределены между 5-6 странами, готовыми их принять.

Ранее итальянские власти запретили заход в порты Апеннин судну Lifeline. В частности, главы МВД и министерства инфраструктуры и транспорта пригрозили, что, если судно, принадлежащее голландской НПО, зайдет в какой-нибудь итальянский порт, оно будет конфисковано, а экипаж арестован.

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Персоны
Конте, Джузеппе
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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