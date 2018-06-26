Верховный суд Украины счел законным запрет на въезд в страну певице Наташе Королевой

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Кассационный административный суд Верховного суда Украины (ВСУ) признал законным вынесение Службой безопасности Украины (СБУ) в 2016 году запрета на въезд в страну российской певице Наташе Королевой (Наталье Порывай).

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в секретариате суда.

"Суд рассмотрел иск от гражданки Российской Федерации Наталии Порывай, которая просила признать незаконным и отменить решение СБУ о запрете въезжать ей на территорию Украины. Решение СБУ признано законным", - проинформировали в суде. Певица оспаривала решения Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного админсуда, которыми запрет, вынесенный СБУ, был признан законным.

Королева заявляла, что запрещение посещать ей Украину безосновательно, поскольку он основывается на предположениях, что ее деятельность "может привести к совершению преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В направленной в украинский суд жалобе Порывай отметила, что она хотела бы посетить Украину не только для проведения концертной деятельности, но и для общения с родственниками.

Суд отметил, что СБУ уже отменила свое решение о запрете въезда певице 18 января 2017 года, и таким образом ее права возобновлены. Тем не менее Королева требовала от ВСУ признать незаконным действие запрета в период с октября 2016 по январь 2017 года.

По сообщению СБУ, запрет Порывай был вынесен, поскольку она "осуществляет деятельность, которая создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины и совершение противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность страны". "Используя СМИ, она поддерживает действия Российской Федерации по аннексии территории Крыма. Такая деятельность противоречит Конституции Украины и может привести к совершению преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в решении суда. ВСУ в июне текущего года решил отклонить кассацию Королевой и оставить в силе предыдущие решения судов.

В 2017 году Украина запретила въезд в страну около 40 российским актерам и певцам за незаконное посещение Крыма. В частности, в этот список вошли Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.