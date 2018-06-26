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Все государства ЕС и 13 стран-партнеров поддержали проект Лондона по мандату ОЗХО

Международная панорама
26 июня, 16:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 26, июня. /ТАСС

Великобритания предлагает наделить ОЗХО правом определять виновных в применении химоружия

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Штаб-квартира ОЗХО

Штаб-квартира ОЗХО

© EPA-EFE/Bart Maat

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Все 28 стран Евросоюза (ЕС) и 13 государств-партнеров, включая Турцию, Украину, Молдавию и Грузию, выступили с полной и безоговорочной поддержкой предложения Великобритании о наделении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом определять виновных или вероятных виновных в инцидентах с применением химического оружия. Об этом сообщила во вторник представитель Совета ЕС Джудит Конор на спецконференции стран - членов Конвенции по запрещению химического оружия.

"Ввиду сложной нынешней ситуации и угрозы, которую представляют факты применения химического оружия целям Конвенции по запрещению химического оружия, Евросоюз, его государства-члены и страны-партнеры полностью поддерживают [разработанный Великобританией] проект решения и призывает все стороны и государства также поддержать его", - сказала она.

В своей длинной речи она также подробно перечислила все последние реальные или мнимые инциденты с применением химического оружия, подробно остановившись на инцидентах в сирийской Думе и в Солсбери.

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