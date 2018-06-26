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Помпео заявил, что Трампу и Путину предстоит обсудить Сирию и Украину

Международная панорама
26 июня, 16:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

По словам госсекретаря США, эти темы важны для того, чтобы попытаться вернуть отношения стран "обратно к единому взаимопониманию"

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американскому президенту Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину предстоит обсудить много вопросов, включая Сирию и Украину.

"Идет ли речь о боевых действиях в Сирии, ситуации на Украине, российских активных действиях, я уверен, что есть много тем, которые обсудят президент Трамп и президент Путин, и каждая из них важна для того, чтобы попытаться вернуть отношения обратно к единому взаимопониманию", - отметил он во вторник в интервью телеканалу CNN.

При этом, судя по материалу CNN, госсекретарь не упомянул каких-либо подробностей, касающихся потенциальной встречи американского и российского президентов.

"Русские, в отличие от европейцев, не разделяют наши ценности", - утверждает Помпео. "Это другой разговор, - отметил он. - Но это разговор, который следует вести".

27 июня в Москву для проведения консультаций, в том числе по поводу потенциальной встречи Трампа и Путина, прибудет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в повестке обсуждения в ходе визита помощника американского лидера будут темы разоружения, двусторонние отношения, а также региональные проблемы и международная стабильность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин примет Болтона.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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