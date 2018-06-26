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По предварительным данным ЦИК Турции, Эрдоган получил 52,59% голосов на выборах

Международная панорама
26 июня, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

За действующего главу государства проголосовали 26,3 млн человек

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ТАСС, 26 июня. Турецкий лидер Тайип Эрдоган победил на президентских выборах, набрав 52,59% голосов, его Партия справедливости и развития (ПСР) получила 41,85%. Эти данные после подсчета ста процентов бюллетеней во вторник обнародовала Высшая избирательная комиссия Турции (ЦИК), сообщает агентство Anadolu.

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За Эрдогана проголосовали 26,3 млн человек из 51 млн граждан, участвовавших в волеизъявлении. Его основной конкурент Мухаррем Индже из Народно-республиканской партии получил 30,64% (15,3 млн голосов). За Мерал Акшенер от "Хорошей партии" проголосовали 7,29%, за кандидата от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа - 8,4%. Кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу заручился поддержкой 0,89%, а глава партии "Родина" Догу Перинчек - 0,2% голосовавших.

Электоральный барьер в 10% на выборах в парламент также преодолели Народно-республиканская партия (22,48%), Партия демократии народов (11,7%), Партия националистического движения (10,9%). "Хорошая партия" набрала 9,89%, но также пройдет в парламент, поскольку шла на выборы в составе альянса с Народно-республиканской партией.

Таким образом, выборы президента и парламента, прошедшие 24 июня, признаны состоявшимися в один тур. Официально окончательные результаты ЦИК объявит 5 июля. До 4 июля у партий и кандидатов есть возможность подать апелляцию и при наличии оснований потребовать пересчета бюллетеней.

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