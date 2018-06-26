Глава МИД Сербии посетит Россию с визитом 27-28 июня

БЕЛГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич посетит с визитом Россию 27-28 июня. Как сообщила во вторник пресс-служба сербского дипведомства, в ходе визита Дачич рассчитывает провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также посетить футбольный матч Сербия - Бразилия.

"Шеф сербской дипломатии встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и сопредседателем сербско-русского межправительственного комитета Юрием Борисовым", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

По информации ведомства, темой беседы станет ряд совместных проектов в экономической и инвестиционной сферах, а также сотрудничество на международной арене.

"Министр Дачич посетит завтра футбольный матч и поддержит сборную Сербии в матче с Бразилией на мировом первенстве в России", - отмечается в сообщении МИД.

Сборная Сербии в среду поборется за выход из группы E.