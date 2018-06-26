В Бундестаге заявили, что партии Меркель и Зеехофера готовы найти решение спора о миграции

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Германский консервативный блок, состоящий из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), настроен на то, чтобы уладить спор по мерам противодействия нелегальной миграции. Об этом заявил во вторник в Берлине глава парламентской фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер.

"Мы договорились дать федеральному канцлеру время для переговоров с соседями по Европе. Затем в воскресенье и ХДС, и ХСС проведут заседания и вынесут оценку [договоренностям]. Разумеется, все мы делаем ставку на то, что удастся найти решение", - сказал он, напомнив, что обе партии успешно сотрудничают уже около 70 лет.

Ранее ХСС отвел канцлеру Ангеле Меркель две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции - то есть до 1 июля. В противном случае председатель этой партии, глава МВД Хорст Зеехофер примет односторонние меры - он хочет значительно усилить контроль на германской границе и не пропускать мигрантов. Кроме того он предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции, если его после этого уволят.

Тем временем, в дискуссию вмешался президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он считает, что разногласия не стоят той "беспощадности и безграничной ожесточенности", с которой ведется спор.

Как отмечают эксперты, канцлер оказалась между двух огней. С одной стороны, она не хочет ссориться с партнерами по ЕС, которые вероятно столкнутся с новым потоком мигрантов, если Зеехофер закроет границу. С другой стороны, Меркель не заинтересована в разногласиях внутри собственного правительства.