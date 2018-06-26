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В странах Балтии начались учения НАТО Ramstein Alloy

Международная панорама
26 июня, 16:52 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 26, июня. /ТАСС

Маневры ВВС продлятся два дня

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ТАЛЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Военные учения НАТО Ramstein Alloy начались в воздушном пространстве стран Балтии во вторник, сообщили Силы обороны Эстонии.

Согласно сообщению ведомства, которое приводит агентство LETA, учения проходят в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе маневров военно-воздушные силы отрабатывают меры по защите воздушного пространства, вопросы управления, связи, а также проводят операции патрулирования.

В учениях, главенствующая роль в которых в этом году отведена ВВС Эстонии и находящейся в этой стране авиабазе Эмари, принимают участие истребители ВВС Франции, которые дислоцированы в Эстонии, а также подразделения ВВС Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Португалии. В маневрах также принимают участие ВВС Финляндии и Швеции.

Учения Ramstein Alloy продлятся до 28 июня.

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