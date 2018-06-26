Защита Януковича просит Верховный суд передать дело о госизмене другой инстанции

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича направили обращение в Верховный суд, утверждая, что Оболонский районный суд Киева не может осуществлять правосудие в деле о государственной измене в отношении их клиента. Об этом во вторник сообщила пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс", юристы которого представляют интересы бывшего главы государства.

"Получены очередные доказательства потери Оболонским районным судом города Киева возможности дальнейшего осуществления правосудия в деле о потере Крыма (о госизмене - прим. ТАСС). В этой связи защита Виктора Януковича обратилась в Верховный суд с заявлением о необходимости передачи данного сверхважного для общества дела в другой суд", - проинформировала пресс-служба.

Аргументируя обращение, в адвокатском объединении заявили, что коллегия Оболонского районного суда "не может осуществлять правосудие, так как находится под колоссальным политическим давлением". По данным адвокатской конторы, давление осуществляется путем заведения на судей дисциплинарных и уголовных дел. Так, "еще до проведения автоматического распределения при назначении судей в деле об утрате Крыма СМИ стало известно, кто конкретно будет слушать это дело, причем на тот момент по всем судьям были возбуждены дисциплинарные производства, а по [одному из судей] Максиму Титову также еще и уголовное".

Адвокат Януковича Виталий Сердюк также напомнил, что указом президента Украины в рамках судебной реформы ранее были ликвидированы Оболонский и Подольский суды. "Вместо них создается один - Шестой окружной суд, и председатель там тоже будет только один. Именно эти факты дают возможность нынешней власти "управлять" решениями судей", - убежден Сердюк.

По его словам, "такое влияние власти, которая совершенно не заинтересована, чтобы общество узнало о ее причастности к государственному перевороту на Украине в 2014 году, последствиями которого стали трагические события на "майдане" и нарушение территориальной целостности Украины, в частности, потеря Крыма и части территории Донбасса, не дают возможности суду принимать независимые решения". Сердюк пояснил, что это подтверждается тем, что на стадии предоставления защитой доказательств суд отказывается их принимать и исследовать, отказывает в допросе свидетелей, готовых дать показания против представителей нынешней власти, в том числе "лиц, которые владеют очень важной информацией о событиях того периода, - всего более 120 человек". "И что примечательно, дату дебатов [суд] назначил еще до окончания исследования доказательств защиты, хотя именно доказательства сторон являются основной сутью самих дебатов", - подытожил он.

Януковича обвиняют на Украине в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы государства и пособничестве в ведении агрессивной войны.