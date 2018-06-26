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Госдеп: США стремятся улучшить отношения с Россией, но не откажутся от своих принципов

Международная панорама
26 июня, 17:16 дата обновления: 26 июня, 17:56 UTC+3

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл также считает, что Москва якобы ведет себя агрессивно

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа стремится улучшить отношения с Россией, но не собирается ради этого приносить в жертву свои принципы и интересы союзников. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы стремимся улучшить отношения с Россией. Но это произойдет только тогда, когда Россия прекратит вести себя агрессивно. Мы не будем жертвовать своими принципами или нашими союзниками", - отметил он.

"Как недавно сказал госсекретарь [США Майкл] Помпео, годы мягкой политики в отношении России способствовали ее агрессивному поведению и теперь это закончилось. И Россия будет платить все более высокую цену за свою агрессию, пока президент [Владимир] Путин не изберет другой путь", - продолжил Митчелл.

"С января 2017 года мы ввели санкции в отношении 231 физического и юридического лица в России, - добавил он. - В ответ на нападение на [бывшего полковника ГРУ Сергея] Скрипаля в Великобритании мы помогли организовать крупнейшую в современной истории высылку российских шпионов - свыше 150 сотрудников разведки России были отправлены домой, в Россию. В партнерстве с Европейским командованием ВС США Госдепартамент возглавляет усилия правительства США по противодействию российской дезинформации. Мы по-прежнему требуем, чтобы российское правительство придерживалось своих международных обязательств и позволило своим гражданам реализовывать основополагающие права и свободы без опасения быть наказанными".

27 июня в Москву для проведения консультаций, в том числе по поводу потенциальной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина, прибудет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в повестке обсуждения в ходе визита помощника американского лидера будут темы разоружения, двусторонние отношения, а также региональные проблемы и международная стабильность. Песков не исключил, что Путин примет Болтона.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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