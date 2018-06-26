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СМИ: сирийская армия готовится к операции по освобождению города Дераа

Международная панорама
26 июня, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По данным агентства SANA, войска продвинулись в юго-восточных окрестностях Дераа, где находятся элеваторы

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ТАСС, 26 июня. Артиллерия сирийской армии начала во вторник огневую подготовку в провинциальном центре Дераа (110 км от Дамаска), которая предшествует освобождению города от бандформирований. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, войска ранее продвинулись в юго-восточных окрестностях Дераа, где находятся элеваторы. Северную часть этого города у границы с Иорданией контролируют правительственные силы.

Военные действия в Дераа были прекращены год назад после создания в Южной Сирии зоны деэскалации. 18 июня сирийская армия начала операцию против банд террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), действующих в этой провинции.

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