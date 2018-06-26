Помпео уверен, что отношения США и Европы останутся крепкими, несмотря на разногласия

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео уверен, что союзнические отношения между Соединенными Штатами и европейскими странами останутся такими же крепкими, как прежде, несмотря на возникающие противоречия. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью телеканалу CNN.

"Есть так много вещей, где мы разделяем общие ценности и озабоченности", - указал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, разговоры о похолодании в отношениях между США и странами Европы "по большей части преувеличены".

Как отметил Помпео, такие разногласия хоть и могут представлять трудности для Вашингтона, но преимущественно они "не выходят за рамки обсуждений, которые Соединенные Штаты и страны Европы ведут на протяжении десятилетий". Это, по его словам, касается и взаимодействия США с европейскими государствами в рамках НАТО.

"В конце концов, традиционный, основывающийся на ценностях союз между Европой и Соединенными Штатами, этот трансатлантический альянс останется таким же сильным, как на протяжении уже почти 70 лет", - подчеркнул госсекретарь.

Как отмечает СNN, Помпео будет сопровождать президента США Дональда Трампа в его поездке на саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля.