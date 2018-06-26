Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помпео уверен, что отношения США и Европы останутся крепкими, несмотря на разногласия

Международная панорама
26 июня, 17:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

По мнению американского госсекретаря, разговоры о похолодании в отношениях между США и странами Европы "по большей части преувеличены"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео уверен, что союзнические отношения между Соединенными Штатами и европейскими странами останутся такими же крепкими, как прежде, несмотря на возникающие противоречия. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью телеканалу CNN.

"Есть так много вещей, где мы разделяем общие ценности и озабоченности", - указал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, разговоры о похолодании в отношениях между США и странами Европы "по большей части преувеличены".

Как отметил Помпео, такие разногласия хоть и могут представлять трудности для Вашингтона, но преимущественно они "не выходят за рамки обсуждений, которые Соединенные Штаты и страны Европы ведут на протяжении десятилетий". Это, по его словам, касается и взаимодействия США с европейскими государствами в рамках НАТО.

"В конце концов, традиционный, основывающийся на ценностях союз между Европой и Соединенными Штатами, этот трансатлантический альянс останется таким же сильным, как на протяжении уже почти 70 лет", - подчеркнул госсекретарь.

Как отмечает СNN, Помпео будет сопровождать президента США Дональда Трампа в его поездке на саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Медведев: кабмин при пенсионной реформе старается учесть интересы работников
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости