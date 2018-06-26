ООН проведет в Женеве министерскую конференцию по Афганистану

ООН, 26 июня. /ТАСС/. ООН 28 ноября проведет в Женеве министерскую конференцию по Афганистану. Об этом заявил во вторник специальный представитель генерального секретаря ООН Тадамити Ямамото.

"Министерская конференция по Афганистану под эгидой ООН и при председательстве президента Афганистана состоится в Женеве 28 ноября. Конференция будет попадать на 10-летие преобразования, когда страна перестала быть зависима от международного сообщества", - сказал он.

Ямамото сообщил, что в ходе конференции планируется проанализировать то, насколько Афганистан добился независимости, а также обсудить остающиеся сложности, в том числе в области безопасности.

"Как ожидается, Афганистан предоставит информацию о своих достижениях в области проведения реформ и представит планы по преодолению существующих проблем", - указал представитель ООН.