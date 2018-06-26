Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН проведет в Женеве министерскую конференцию по Афганистану

Международная панорама
26 июня, 17:39 UTC+3 ООН ООН 26, июня. /ТАСС

В ходе конференции планируется проанализировать то, насколько Афганистан добился независимости

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 26 июня. /ТАСС/. ООН 28 ноября проведет в Женеве министерскую конференцию по Афганистану. Об этом заявил во вторник специальный представитель генерального секретаря ООН Тадамити Ямамото.

"Министерская конференция по Афганистану под эгидой ООН и при председательстве президента Афганистана состоится в Женеве 28 ноября. Конференция будет попадать на 10-летие преобразования, когда страна перестала быть зависима от международного сообщества", - сказал он.

Ямамото сообщил, что в ходе конференции планируется проанализировать то, насколько Афганистан добился независимости, а также обсудить остающиеся сложности, в том числе в области безопасности.

"Как ожидается, Афганистан предоставит информацию о своих достижениях в области проведения реформ и представит планы по преодолению существующих проблем", - указал представитель ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Медведев: кабмин при пенсионной реформе старается учесть интересы работников
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости