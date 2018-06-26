Верховный суд США признал правомочность иммиграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Верховный суд США во вторник признал правомочность иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа, который является уже третьим, об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Об этом говорится в распространенном заявлении высшего судебного органа страны.

Пять судей выступили за инициативу вашингтонской администрации, четверо были против. В постановлении отмечается, что президент "не нарушил закон" США, когда издал иммиграционный указ.

В конце декабря апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал, что положения документа выходят за рамки полномочий американского лидера. Как отмечается в решении, действующая администрация, в частности, не представила убедительных доказательств того, что жители ряда стран, которым, по замыслу Вашингтона, должны по крайней мере на время отказать в выдаче виз на въезд в США, представляют опасность для американской безопасности. Кроме того, согласно постановлению, предусмотренные указом меры не должны применять в отношении людей, имеющих прочные связи с США.

Серия указов

После вступления в должность в 2017 году президент Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен. Несколько федеральных судов после этого приняли решение заблокировать указ. В июне Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа.

24 сентября Трамп подписал новый указ, который изменяет список стран, подпадающих под ограничения. В него были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан. Этот документ за сутки до вступления в силу был заблокирован федеральным судом в Гонолулу, на этом настаивали власти штата Гавайи.

13 ноября апелляционный суд девятого округа разрешил частичное вступление этого указа в силу. Суд постановил, что американские власти могут запрещать въезд на территорию Соединенных Штатов гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада), если у них нет семейных связей в США.