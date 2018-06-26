Трамп и Эрдоган встретятся во время саммита НАТО

АНКАРА, 26 июня. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых договорились провести встречу во время саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии турецкого лидера.

"Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп поздравил нашего президента с победой на выборах 24 июня. Президент Эрдоган и президент Трамп с нетерпением ожидают встречи, которая состоится в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля", - говорится в коммюнике.

Лидеры выразили приверженность усилению сотрудничества по нескольким направлениям, в том числе в оборонной и военной сферах. В ходе переговоров была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы в вопросах борьбы с терроризмом и применения дорожной карты по Манбиджу, отмечается в документе.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Президентскую гонку, по предварительным данным, выиграл Эрдоган, набравший 52,59%, а его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,64% голосов избирателей. В парламент вошли пять партий, правящая Партия справедливости и развития получила 295 мест в Меджлисе из 600. В соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию после официального обнародования результатов голосования страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.