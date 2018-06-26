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Киев предоставил силовым ведомствам право прямых закупок оружия за рубежом

Международная панорама
26 июня, 17:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что закупать военную технику за пределами Украины можно при условии, что соответствующая техника не производится в стране

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КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об отказе от услуг посредников при осуществлении импортных закупок вооружения. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы государства.

"Преимущество в импорте на Украину военной продукции предоставляется прямым контрактам без посредников, - сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. - Министерство обороны Украины и другие силовые ведомства смогут закупать оружие и военную технику за пределами Украины при условии, что это предусмотрено государственным оборонным заказом и соответствующая техника и оружие не производится на Украине".

Согласно указу президента, кабинету министров поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады проект закона, в котором будут предусмотрена возможность государственным заказчикам заключать контракты непосредственно с иностранными поставщиками. Кроме того, правительство должно внести изменения в акты кабмина относительно упрощения процедур предоставления предприятиям полномочий на импорт товаров военного назначения. Закон вступает в силу с момента его публикации.

Ранее Турчинов пояснил, что это решение позволит импортировать продукцию военного назначения как для нужд производителей военной техники на Украине, так и для потребностей Вооруженных сил, а также для негосударственного сектора.

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Порошенко, Петр Алексеевич Турчинов, Александр Валентинович
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