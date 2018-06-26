США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 приведет к введению Вашингтоном односторонних санкций в отношении Анкары, а также к качественному изменению двусторонних отношений. С таким предупреждением выступил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

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"Мы ясно говорили в ходе многочисленных контактов на высших уровнях турецкого правительства, что будут последствия - прежде всего в плане того, что записано в разделе 231 CAATSA. Мы будем выполнять это, и, когда мы определим, что транзакция состоялась, мы введем санкции в соответствии с разделом 231 CAATSA", - заявил ответственный сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США намерение Анкары купить С-400.

CAATSA - это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. Упомянутый Митчеллом раздел законодательства предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.

"Мы также ясно говорили, что закупка С-400 неизбежно окажет воздействие по всему спектру вопросов на перспективы военно-технического сотрудничества Турции с Соединенными Штатами, в том числе по [проекту создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения] F-35", - напомнил американский дипломат. Однако, подчеркнул он, этим дело не ограничится. "Решение по С-400 качественным образом изменит турецко-американские отношения таким образом, что их будет чрезвычайно сложно "починить", - отметил Митчелл.

Освобождение пастора Эндрю Брансона

"Турция сталкивается с серьезными внешними и внутренними вызовами. <...> Мы настроены на работу с вновь избранным президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом по этим вызовам, одновременно ясно сигнализируя, что должны быть решены проблемы в наших двусторонних отношениях", - сказал Митчелл. Он также затронул вопрос освобождения республикой задержанного ранее американского пастора Эндрю Брансона.

"Наша сиюминутная обеспокоенность заключается в том, чтобы добиться освобождения пастора Эндрю Брансона и других несправедливо задержанных граждан США <...>, предотвратить закупку Турцией российской системы С-400, а также найти пути сосуществования наших сил и их местных партнеров по стабилизации северной Сирии и недопущению возвращения [туда] ИГ (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - уточнил Митчелл.

"Кроме того, мы призываем президента Эрдогана немедленно выполнить свое недавнее обещание отменить режим чрезвычайного положения и принять дополнительные меры, позволяющие гражданам Турции выражать свои разные взгляды и укрепить демократию в Турции", - подчеркнул американский дипломат.

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО. Со своей стороны президент России Владимир Путин заявил весной на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Эрдоганом, что Москва приняла решение ускорить поставки Анкаре С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля предупредил, что Турция не откажется от покупки этих ЗРС у России. 6 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил в эфире телеканала CNN Turk, что, если США в связи с контрактом по C-400 "примут решение о введении санкций в отношении Анкары или ограничат визовый режим с Турцией, то последует решительный ответ".