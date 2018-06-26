Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек Совета Европы призвал Россию и Украину провести обоюдное освобождение заключенных

Международная панорама
26 июня, 18:13 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, июня. /ТАСС

Турбьёрн Ягланд считает, что сторонам необходимо приложить усилия к снижению напряженности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал Россию и Украину провести взаимное освобождение заключенных, отбывающих наказание на территории двух стран.

"Обеим сторонам надлежит прекратить эту агрессивную деятельность, постараться прийти к деэскалации, включая освобождение заключенных, и осуществить обмен заключенными", - отметил он, выступая в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отвечая на вопросы депутатов.

Ягланд подчеркнул, что в ходе дальнейших контактов с Россией будет "не только поднимать вопрос [об освобождении Олега] Сенцова, но и также и вопрос о ситуации с остальными заключенными, находящимися у обеих сторон". "Я продолжу это делать, - заверил генсек Совета Европы. - Я не намерен отступать в этом, потому что считаю, что очень важно, чтобы обе стороны приложили необходимые усилия к снижению напряженности".

Генсек СЕ также напомнил, что поднимал вопрос об освобождении Сенцова во время своего визита в Россию на прошлой неделе. В ходе этого визита, состоявшегося 20 июня, он провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Медведев: кабмин при пенсионной реформе старается учесть интересы работников
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости