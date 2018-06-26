Генсек Совета Европы призвал Россию и Украину провести обоюдное освобождение заключенных

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал Россию и Украину провести взаимное освобождение заключенных, отбывающих наказание на территории двух стран.

"Обеим сторонам надлежит прекратить эту агрессивную деятельность, постараться прийти к деэскалации, включая освобождение заключенных, и осуществить обмен заключенными", - отметил он, выступая в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отвечая на вопросы депутатов.

Ягланд подчеркнул, что в ходе дальнейших контактов с Россией будет "не только поднимать вопрос [об освобождении Олега] Сенцова, но и также и вопрос о ситуации с остальными заключенными, находящимися у обеих сторон". "Я продолжу это делать, - заверил генсек Совета Европы. - Я не намерен отступать в этом, потому что считаю, что очень важно, чтобы обе стороны приложили необходимые усилия к снижению напряженности".

Генсек СЕ также напомнил, что поднимал вопрос об освобождении Сенцова во время своего визита в Россию на прошлой неделе. В ходе этого визита, состоявшегося 20 июня, он провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.