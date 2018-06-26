Al Jazeera: президент Судана объявил об открытии границы с Южным Суданом

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Президент Судана Омар аль-Башир объявил во вторник об открытии границы с Южным Суданом. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В суданской столице во вторник прошли переговоры по мирному урегулированию конфликта в Южном Судане между южносуданским президентом Салвой Кииром и лидером оппозиционных повстанцев Риеком Машаром. Посредниками на встрече выступили главы Судана и Уганды Омар аль-Башир и Йовери Мусевени. Как отмечает телестанция со ссылкой на суданский МИД, хартумский раунд переговоров привел к достижению политического соглашения между сторонами внутриполитического конфликта в Южном Судане. О его деталях будет объявлено в среду.

Как передает издание Al Bawaba News, Омар аль-Башир "подтвердил готовность своей страны предоставить все возможные льготы и преференции, а также приложить максимум усилий к достижению мира на юге Судана". Со своей стороны, Салва Киир отметил, некоторые положения политического соглашения еще находятся в стадии урегулирования. В частности, по его словам, до конца нерешенными остаются вопросы разделения власти и безопасности.

На минувшей неделе в Аддис-Абебе состоялся первый раунд переговоров об урегулировании в Южном Судане. Встреча в Эфиопии прошла впервые с 2016 года, когда были сорваны все достигнутые ранее договоренности.

Вооруженный конфликт в этой стране, отделившейся от Судана в 2011 году, продолжается уже пять лет. Он вспыхнул после раскола "Национально-освободительного движения Судана", боровшегося за независимость от Республики Судан, на сторонников и противников президента Киира. Вокруг Машара, возглавившего вооруженную оппозицию, объединились представители его народа нуэр, тогда как правительственные войска состоят преимущественно из соплеменников главы государства - этнической группы динка.

В июле 2013 года Киир отправил Машара в отставку с поста вице-президента, а в декабре обвинил в организации военного мятежа. С тех пор, несмотря на многочисленные попытки международного сообщества примирить враждующие стороны, вооруженные столкновения между сторонниками президента и его бывшего заместителя продолжаются, а все заключенные мирные соглашения в итоге оказываются недолговечными. Жертвами конфликта с 2013 года стали тысячи человек.