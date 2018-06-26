Парламент Македонии вновь проголосует по соглашению о переименовании страны через неделю

ТАСС, 26 июня. Парламент Македонии проведет повторное голосование по соглашению о переименовании республики из-за отказа президента страны Гёрге Иванова его подписать. Как сообщило во вторник Македонское информационное агентство, новая процедура голосования может пройти уже на следующей неделе.

Отмечается, что у законодателей есть время до 20 июля, чтобы преодолеть президентское вето, проголосовав простым большинством за соглашение, но парламентарии не собираются дожидаться крайнего срока. После голосования документ будет повторно направлен президенту страны, который уже будет обязан поставить под ним свою подпись. При этом у Иванова есть возможность использовать "карманное вето", оттягивая срок подписания.

Если соглашение пройдет одобрение президента, то затем законодателям необходимо будет внести изменения в конституцию страны, для этого необходимо, чтобы за них проголосовали две трети депутатов. Финальным этапом станет проведение референдума по изменению имени страны.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.