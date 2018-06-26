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Суд на два месяца арестовал восемь участников нападения на цыганский лагерь во Львове

Международная панорама
26 июня, 19:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

В результате нападения погиб один человек

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КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Суд во Львовской области арестовал восемь участникам нападения на цыганский лагерь во Львове на два месяца без права внесения залога.

"Назначили меру пресечения восьмерым подозреваемым в нападении на ромский лагерь. Всех будут держать под стражей на протяжении двух месяцев без права залога, - сообщил во вторник телеканал "112. Украина". - В прокуратуре уточнили, что обвинение предъявлено по статье "Хулиганство".

Организатор нападения, которому ранее суд предъявил обвинение в умышленном убийстве, заявил на заседании, что нападающих было около 16 человек. По данным телеканала, большинство обвиняемых - несовершеннолетние.

В ночь на воскресенье группа людей в масках напала на цыганский лагерь на окраине Львова, жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали. Как сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, удалось задержать всех подозреваемых в преступлении. По факту нападения было заведено уголовное дело.

За последнее время на Украине произошло сразу несколько аналогичных происшествий. В частности, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе. В ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, а 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом. В начале июня радикалы разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.

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