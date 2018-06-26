ЕС начнет переговоры с Албанией и Македонией о вступлении в сообщество в июне 2019 года

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Евросоюз начнет переговорный процесс с Албанией и Македонией о вступлении этих стран в состав сообщества в июне 2019 года. Об этом сообщили во вторник в Совете ЕС по итогам заседания министров внутренних дел стран сообщества.

"Совет решил открыть путь к переговорам о вступлении [Албании и Македонии] в июне 2019 года", - говорится в заявлении.

Как сообщил по итогам заседания австрийский министр государственной канцелярии по делам ЕС, культуры и СМИ Гернот Блюмель, переговорный процесс будет открыт только при выполнении Албанией и Македонией определенных условий. "Мы попросили Еврокомиссю подготовить открытие переговоров в следующем году, но при определенных условиях, которые должны быть выполнены", - отметил он.

Вопрос начала переговоров о членстве Албании и Македонии был в центре заседания Совета ЕС. Как сообщил на полях встречи глава МИД Греции Никос Котзиас, не все страны - члены сообщества выступают за немедленный старт переговорного процесса. "Думаю, что есть две группы стран: первая - большинство, 25 стран, выступающие за начало переговоров, и три страны - Франция, Дания и Нидерланды - которые считают, что нужно перенести весь процесс", - заявил министр.

Кандидатами на членство в ЕС являются Сербия, Черногория, Турция, Албания и Македония. Брюссель пока не дает конкретных сроков вступления этих стран в сообщество, однако осенью 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.