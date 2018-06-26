Госдепартамент возложил ответственность за "напористую" политику РФ на администрацию Обамы

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, ссылаясь на главу Госдепа Майкла Помпео, обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она способствовала "напористой" политике России на международной арене.

"Думаю, важно признать, что американская политика недавних лет, как говорил госсекретарь Помпео, способствовала формированию условий, <...> которые косвенным образом помогали многим агрессивным целям Путина. Иными словами, решения, которые мы принимаем в американской политике, способствуют созданию контекста, который наши соперники либо могут, либо не могут использовать в своих целях. "Перезагрузка" была большой частью этого", - сказал Митчелл, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США конфликт в Донбассе.

Представитель Госдепа, как и предыдущие его коллеги по ведомству, обвинил главу российского государства за сложившуюся ситуацию на востоке Украины. "За войну на Украине ответственен один человек, и это - [президент России] Владимир Путин", - утверждал Митчелл.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тыс. человек, свыше 20 тыс. получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.

В Москве неоднократно указывали на то, что Россия является одним из гарантов выполнения минских соглашений, нацеленных на завершение боевых действий на востоке Украины, а не стороной конфликта в Донбассе.