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В Госдепе считают, что Россия и Китай хотят расколоть Запад

Международная панорама
26 июня, 20:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал "противодействие российской агрессии" приоритетной задачей

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Россия и Китай нацелены на то, чтобы расколоть Запад - сообщество США и Европы. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Как Россия, так и Китай хотят расколоть Запад", - отметил он, пояснив, что "запад - это США вместе с Европой". "Россия хочет раздробить Запад, а Китай - вытеснить его. Одно из мест, где они особенно агрессивно ведут себя - Центральная и Восточная Европа. И наша приоритетная задача - противодействовать российской агрессии", - сказал Митчелл.

По его словам, "в последние годы реваншистский Кремль пытался силой перекроить границы, запугивал и нападал на соседей, запускал кампании дезинформации и осуществлял кибератаки в отношении Запада, а также наращивал военные силы на своих западных границах". "В России и Китае - схожие политические системы: стабильность, основанная на авторитаризме и грубой силе, приспособленная под определенные аспекты рыночной конкуренции", - утверждал Митчелл.

"Цель США - сохранить Запад. Мы не сможем сделать это без Европы", - продолжил он. "Сегодня Европа снова стала ареной серьезного стратегического соперничества. Она сталкивается с давлением на многих фронтах: это стратегические кампании, которые проводят Россия и Китай, рекордные волны миграции, амбиции Ирана в Средиземноморье, кризис доверия в европейских институтах", - добавил помощник госсекретаря.

"Сохранение Запада начинается с укрепления нашей обороны, - считает Митчелл. - США продемонстрировали свою решимость, вновь подтвердив приверженность обязательствам по статье 5 Устава НАТО (гласит, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок - прим. ТАСС) и вкладывая ресурсы в оборону Европы. Мы оказываем военную помощь Украине, Грузии, Молдавии, странам Балтии и другим европейским и евроазиатским государствам. В 2018 и 2019 финансовых годах администрация [президента Дональда Трампа] запросила [у Конгресса] свыше $11 млрд на Европейскую инициативу сдерживания".

Эта "инициатива", как раньше подчеркивала администрация США, призвана "противостоять агрессии со стороны России" в Европе и предусматривает, в частности, переброску в некоторые европейские страны американской военной техники как минимум на $1,3 млрд в течение 2019 финансового года.

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