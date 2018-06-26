Франция примет часть мигрантов с корабля Lifeline

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Руководство Франции решило принять на национальной территории часть нелегальных мигрантов, находящихся на борту корабля Lifeline. Об этом сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступал в представительстве Франции при Ватикане по итогам своего визита и встречи с Папой Римским Франциском.

"Франция примет часть мигрантов, находящихся на корабле Lifeline", - заявил президент Франции. Он уточнил при этом, что эта группа мигрантов будет разделена между рядом стран. "В результате получится по несколько десятков человек на каждую принимающую страну", - отметил французский президент.

Ранее итальянские власти запретили заход в порты Апеннин судну Lifeline. В частности, главы МВД и министерства инфраструктуры и транспорта пригрозили, что если судно, принадлежащее голландской НПО, зайдет в какой-нибудь итальянский порт, оно будет конфисковано, а экипаж - арестован.

Тем не менее, по данным итальянского телеканала RAI News 24, премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник заявил, что страна примет часть мигрантов. Политик также выразил надежду на то, что другие европейские государства последуют примеру Италии. Телеканал уточнил, что в дальнейшем беженцы могут быть распределены между 5-6 странами, готовыми их принять.