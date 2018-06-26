Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Конкорд менеджмент и консалтинг" достигла соглашения со стороной обвинения

Международная панорама
26 июня, 20:50 дата обновления: 26 июня, 21:18 UTC+3

Речь идет о большинстве пунктов договоренности о предоставлении материалов дела

Поделиться
Материал из 1 страницы
Офис "Конкорд менеджмент и консалтинг" в Санкт- Петербурге

Офис "Конкорд менеджмент и консалтинг" в Санкт- Петербурге

© AP Photo/Naira Davlashyan, архив

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Российская компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую спецпрокурор США Роберт Мюллер считает причастной к попыткам вмешаться в выборы 2016 года, во вторник заявила о том, что договорилась со стороной обвинения по большинству пунктов о предоставлении материалов дела. Соответствующие документы опубликованы в электронной базе суда округа Колумбия, на территории которого расположен Вашингтон.

"В соответствии с указаниями суда <...> от 15 июня 2018 года стороны смогли прийти к соглашению по большинству пунктов (предложенной договоренности о получении доступа к материалам дела - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении защиты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Биография Андрея Дементьева
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
В СК подтвердили, что причиной крушения Ан-148 стали неверные действия экипажа
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости