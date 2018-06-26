"Конкорд менеджмент и консалтинг" достигла соглашения со стороной обвинения

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Российская компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую спецпрокурор США Роберт Мюллер считает причастной к попыткам вмешаться в выборы 2016 года, во вторник заявила о том, что договорилась со стороной обвинения по большинству пунктов о предоставлении материалов дела. Соответствующие документы опубликованы в электронной базе суда округа Колумбия, на территории которого расположен Вашингтон.

"В соответствии с указаниями суда <...> от 15 июня 2018 года стороны смогли прийти к соглашению по большинству пунктов (предложенной договоренности о получении доступа к материалам дела - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении защиты.