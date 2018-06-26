Reuters сообщило о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

ТАСС, 26 июня. Столица Финляндии, город Хельсинки, рассматривается в качестве места для проведения возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что одним из городов проведения их двусторонней встречи может стать Вена. 27 июня в Москву для проведения консультаций, в том числе по поводу потенциальной встречи Трампа и Путина, прибудет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.