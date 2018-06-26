Совет ЕС заявил, что переговоры о вступлении Турции в сообщество практически остановлены

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Турция отдаляется от Евросоюза, переговоры о ее вхождении в состав сообщества практически остановлены. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, заседание которого состоялось во вторник.

"Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав", - указывается в документе.

Совет также подчеркнул, что приостановлена работа по модернизации таможенного союза ЕС - Турция.

ЕС подчеркнул, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией с "верховенством закона" в Турции. "Совет особенно обеспокоен из-за продолжающегося и глубоко тревожного отступления от верховенства закона и фундаментальных прав, включая свободу выражения", - отмечается в документе. Совет призвал Анкару исправить текущую ситуацию в стране и привести ее в соответствие с европейскими и международными стандартами.

Переговорный процесс о приеме Турции в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.