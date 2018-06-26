НАТО приняла новую стратегию ВВС

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. НАТО приняла новую стратегию Военно-воздушных сил альянса, которая позволит им действовать в любых районах и условиях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Военно-воздушные силы НАТО должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств, согласно новой совместной стратегии ВВС НАТО, опубликованной во вторник, 26 июня 2018 года, - говорится в нем. - Стратегия НАТО гласит, что ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно перегруженное и защищенное воздушное пространство".

В принятой стратегии излагаются нынешние и будущие условия безопасности, в которых будут действовать ВВС союзников по НАТО, поясняет пресс-служба. "Признавая, что десятилетия воздушных операций могут завершиться, стратегия предупреждает, что современные системы противовоздушной обороны, кибер- и радиоэлектронная война могут повлиять на воздушные операции НАТО. Кроме того, в документе говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной помощью и оценками после удара", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что эта стратегия ВВС НАТО является первой со времени основания альянса в 1949 году. "В то время, как текущие воздушные операции НАТО будут продолжаться, документ предоставляет план для разработки доктрин ВВС и новых возможностей", - отмечается в нем.