Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НАТО приняла новую стратегию ВВС

Международная панорама
26 июня, 22:13 дата обновления: 26 июня, 22:50 UTC+3

В соответствии с этой стратегией альянс сможет действовать в любых районах и условиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. НАТО приняла новую стратегию Военно-воздушных сил альянса, которая позволит им действовать в любых районах и условиях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Военно-воздушные силы НАТО должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств, согласно новой совместной стратегии ВВС НАТО, опубликованной во вторник, 26 июня 2018 года, - говорится в нем. - Стратегия НАТО гласит, что ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно перегруженное и защищенное воздушное пространство".

В принятой стратегии излагаются нынешние и будущие условия безопасности, в которых будут действовать ВВС союзников по НАТО, поясняет пресс-служба. "Признавая, что десятилетия воздушных операций могут завершиться, стратегия предупреждает, что современные системы противовоздушной обороны, кибер- и радиоэлектронная война могут повлиять на воздушные операции НАТО. Кроме того, в документе говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной помощью и оценками после удара", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что эта стратегия ВВС НАТО является первой со времени основания альянса в 1949 году. "В то время, как текущие воздушные операции НАТО будут продолжаться, документ предоставляет план для разработки доктрин ВВС и новых возможностей", - отмечается в нем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Сборная Аргентины со второго места вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и сыграет с командой Франции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости