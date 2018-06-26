Президент Парагвая отозвал свое заявление об отставке

ТАСС, 26 июня. Президент Парагвая Орасио Картес отозвал свое заявление об отставке из-за отсутствия необходимой поддержки законодателей. Об этом глава государства сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Я с сожалением вижу, что некоторые законодатели не хотят, чтобы была исполнена воля народа, выраженная 22 апреля, поэтому я отзываю свое заявление об отставке с поста президента Парагвая", - написал он.

Ранее парламент Парагвая отложил рассмотрение заявления об отставке Картеса из-за отсутствия необходимого кворума в верхней палате Конгресса.

Картес подал заявление об отставке в мае. Действующий глава государства хотел уйти с поста за 2,5 месяца до завершения своего президентского срока, чтобы 30 июня принести присягу в качестве сенатора.

22 апреля в Парагвае прошли президентские и парламентские выборы. Главой государства на них был избран кандидат от правящей консервативной партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес. Картес по итогам выборов получил место в Сенате.

Инаугурация нового президента должна пройти 15 августа.