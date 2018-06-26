Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Парагвая отозвал свое заявление об отставке

Международная панорама
26 июня, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Ранее парламент Парагвая отложил рассмотрение заявления об отставке Орасио Картеса из-за отсутствия необходимого кворума в верхней палате Конгресса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июня. Президент Парагвая Орасио Картес отозвал свое заявление об отставке из-за отсутствия необходимой поддержки законодателей. Об этом глава государства сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Я с сожалением вижу, что некоторые законодатели не хотят, чтобы была исполнена воля народа, выраженная 22 апреля, поэтому я отзываю свое заявление об отставке с поста президента Парагвая", - написал он.

Ранее парламент Парагвая отложил рассмотрение заявления об отставке Картеса из-за отсутствия необходимого кворума в верхней палате Конгресса.

Картес подал заявление об отставке в мае. Действующий глава государства хотел уйти с поста за 2,5 месяца до завершения своего президентского срока, чтобы 30 июня принести присягу в качестве сенатора.

22 апреля в Парагвае прошли президентские и парламентские выборы. Главой государства на них был избран кандидат от правящей консервативной партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес. Картес по итогам выборов получил место в Сенате.

Инаугурация нового президента должна пройти 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Парагвай
Персоны
Картес, Орасио
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
4
СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Турчинов: на Украине в каждой области создаются бригады территориальной обороны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости