Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс поблагодарил Бразилию за давление на Венесуэлу и призвал к изоляции Мадуро

Международная панорама
26 июня, 23:22 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 26, июня. /ТАСС

Бразильский лидер Мишел Темер в свою очередь отметил, что "Бразилия и США сходятся во мнении о необходимости восстановления" демократии в Венесуэле

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс поблагодарил власти Бразилии за позицию по отношению к ситуации в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время визита в крупнейшую южноамериканскую страну.

"Мы благодарим Бразилию за решительную поддержку экономических санкций [против Венесуэлы] и приветствуем лидерство Бразилии в том, что касается изоляции Каракаса", - сказал Пенс в ходе выступления перед журналистами, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением Бразилии. Вице-президент США напомнил, что крупнейшая южноамериканская страна приложила усилия для исключения Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), а также поддержала идею приостановки членства Каракаса в Организации американских государств (ОАГ).

"Настало время действовать твердо. Сегодня США обращаются к Бразилии и свободным нациям, которые любят свободу в [латиноамериканском] регионе, с просьбой принять дополнительные меры для изоляции режима Мадуро. У вас в этом [деле] есть решительный союзник", - сказал Пенс.

Президент Бразилии Мишел Темер в свою очередь отметил, что "Бразилия и США сходятся во мнении о необходимости восстановления" демократии в Венесуэле. "Обе страны сожалеют о гуманитарном кризисе, который переживает Венесуэла", - сказал он.

Во вторник вице-президент США прибыл в Бразилию с двухдневным визитом и провел переговоры с Темером в его рабочей резиденции в Бразилиа. В среду Пенс направится в город Манаус на севере южноамериканской страны, где посетит одно из убежищ для венесуэльских мигрантов. После окончания визита в Бразилию вице-президент США в рамках своего латиноамериканского турне посетит Эквадор, а затем - Гватемалу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Темер, Мишел Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Эквадор Бразилия Гватемала Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Сборная Аргентины со второго места вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и сыграет с командой Франции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости