Пенс поблагодарил Бразилию за давление на Венесуэлу и призвал к изоляции Мадуро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс поблагодарил власти Бразилии за позицию по отношению к ситуации в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время визита в крупнейшую южноамериканскую страну.

"Мы благодарим Бразилию за решительную поддержку экономических санкций [против Венесуэлы] и приветствуем лидерство Бразилии в том, что касается изоляции Каракаса", - сказал Пенс в ходе выступления перед журналистами, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением Бразилии. Вице-президент США напомнил, что крупнейшая южноамериканская страна приложила усилия для исключения Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), а также поддержала идею приостановки членства Каракаса в Организации американских государств (ОАГ).

"Настало время действовать твердо. Сегодня США обращаются к Бразилии и свободным нациям, которые любят свободу в [латиноамериканском] регионе, с просьбой принять дополнительные меры для изоляции режима Мадуро. У вас в этом [деле] есть решительный союзник", - сказал Пенс.

Президент Бразилии Мишел Темер в свою очередь отметил, что "Бразилия и США сходятся во мнении о необходимости восстановления" демократии в Венесуэле. "Обе страны сожалеют о гуманитарном кризисе, который переживает Венесуэла", - сказал он.

Во вторник вице-президент США прибыл в Бразилию с двухдневным визитом и провел переговоры с Темером в его рабочей резиденции в Бразилиа. В среду Пенс направится в город Манаус на севере южноамериканской страны, где посетит одно из убежищ для венесуэльских мигрантов. После окончания визита в Бразилию вице-президент США в рамках своего латиноамериканского турне посетит Эквадор, а затем - Гватемалу.