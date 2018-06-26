Молдавия рассчитывает на нормализацию отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Молдавия считает, что ей удастся преодолеть нынешний сложный период в отношениях с Россией. Об этом заявил во вторник премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая в одной из ведущих вашингтонских исследовательских организаций - Институте мира. Трансляция мероприятия велась на сайте организации.

"Мы за прагматичный подход в наших отношениях с Российской Федерацией, основанный на взаимном уважении, - отметил он. - После того, как Республика Молдова подписала с Европейским союзом в 2014 году соглашение об ассоциации и свободной торговле, наши отношения с РФ ухудшились".

По утверждению Филипа, Москва тогда поставила Кишинев перед выбором: "либо торговые отношения с РФ, либо с ЕС". "Общественность Молдовы определила, в каком направлении мы будем продвигаться - в направлении интеграции с Европой", - сказал премьер. Кроме того, добавил Филип, Россия "ввела таможенные пошлины на 18 позиций, которые представляют 80% нашего экспорта на российский рынок", что является "нарушением договоренностей по свободной торговле, достигнутой в рамках СНГ". "Но я думаю, что нам удастся преодолеть этот сложный период в отношениях с РФ, - сказал премьер. - Мы ничего не имеем против России".

Филип выразил признательность Вашингтону "за оказываемую политическую поддержку и значительную экономическую помощь", а также подчеркнул, что его правительство "хотело бы и дальше развивать отношения с США".

Как ранее сообщила пресс-служба премьер-министра, его трехдневный (24-26 июня) визит в американскую столицу был нацелен на активизацию двустороннего сотрудничества. Филип, в частности, встретился с госсекретарем Майклом Помпео.

Кишинев против миротворцев из РФ

Выступивший на том же мероприятии министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Тудор Ульяновский прокомментировал принятую 22 июня Генассамблеей ООН резолюцию, которая призывает к выводу из Приднестровья российских военнослужащих, входящих в состав миротворческих сил. "Вывод иностранных войск с территории Республики Молдова - это не новая наша позиция, - отметил он. - Это позиция правительства нашей страны с момента обретения ею независимости. Одобрение резолюции продемонстрировало международную солидарность с Молдовой, настаивающей на территориальной целостности".

По словам министра, Кишинев "хотел бы иметь с РФ нормальные конструктивные отношения, но не за счет своего суверенитета". "Мы добиваемся вывода российских военнослужащих и замены их на международные миротворческие силы как можно быстрее", - добавил Ульяновский.

За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект документа был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. В нем предлагается Генассамблее "включить в предварительную повестку дня своей 73-й сессии пункт, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".

Как заявил после голосования первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, "излишняя политизация проблемы произошла именно в тот момент, когда наметился прогресс в переговорах между Кишиневом и Тирасполем". "Ни для кого не секрет, что Россия является гарантом мира и стабильности в регионе", - заметил он. Дипломат обратил внимание на то, что в руководстве Молдавии нет единства относительно этой резолюции.

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с представителями ОБСЕ назвал этот документ "контрпродуктивным" и "усложняющим переговорный процесс". Об этом он сам написал 25 июня на своей странице в Facebook.

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Власти Тирасполя выступают против вывода военнослужащих РФ.