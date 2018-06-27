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Госдепартамент объявил о намерении существенно расширить штат госслужащих

Международная панорама
27 июня, 0:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

В ведомстве заявили. что новые сотрудники будут способствовать продвижению "демократии, свободы и безопасности" в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство США в ближайшие месяцы значительно увеличит штат своих сотрудников, не состоящих на дипломатической службе. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам менеджмента Уильям Тодд. Он является главным кадровиком Госдепартамента, и.о. генерального директора американской дипломатической службы.

"Рад объявить, что Госдепартамент наймет в следующие несколько месяцев сотни новых госслужащих", - написал Тодд на своей странице в Twitter. По его утверждению, эти лица будут способствовать продвижению "демократии, свободы и безопасности" в мире.

Предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, назначенный в 2017 году, заморозил найм новых сотрудников в свое ведомство. Он попытался провести достаточно крупную реформу в Госдепартаменте, направленную в том числе на сокращение его раздутого аппарата, повышение эффективности работы, предотвращение дублирования определенными его подразделениями функций друг друга. Однако эти усилия фактически закончились безрезультатно. Кроме того, они активно саботировались многими подчиненными Тиллерсона, в том числе по политическим причинам.

В марте Тиллерсон, у которого не сложились отношения с президентом США Дональдом Трампом, был отправлен в отставку. Его место занял Майкл Помпео, отказавшийся от замыслов Тиллерсона, в прошлом являвшегося руководителем нефтяного гиганта ExxonMobil. В мае Помпео отменил распоряжение о приостановке найма новых сотрудников в Госдепартамент, изданное в свое время Тиллерсоном.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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