США намерены продать Испании пять комплексов Aegis на сумму $860 млн

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение поставить Испании пять многоцелевых зенитно-ракетных комплексов Aegis и запчастей к ним на общую сумму $860 млн. Об этом объявило во вторник управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности экономического прогресса в Европе. Для интересов нацбезопасности США критически важно оказывать содействие Испании в развитии и поддержании сильных возможностей самообороны", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе".

Разрешение на реализацию означенной договоренности, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении экспортировать в Испанию системы Aegis. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового оружейного контракта и его возможное блокирование.

Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.