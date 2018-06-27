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США намерены продать Испании пять комплексов Aegis на сумму $860 млн

Международная панорама
27 июня, 0:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности подчеркнуло, что сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе"

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение поставить Испании пять многоцелевых зенитно-ракетных комплексов Aegis и запчастей к ним на общую сумму $860 млн. Об этом объявило во вторник управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности экономического прогресса в Европе. Для интересов нацбезопасности США критически важно оказывать содействие Испании в развитии и поддержании сильных возможностей самообороны", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе".

Разрешение на реализацию означенной договоренности, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении экспортировать в Испанию системы Aegis. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового оружейного контракта и его возможное блокирование.

Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

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