Суд отклонил ходатайство Манафорта о признании превышения Мюллером своих полномочий

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Суд федерального суда Александрии (штат Вирджиния) во вторник отклонил ходатайство защиты экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта о признании превышения спецпрокурором Робертом Мюллером своих полномочий. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на решение судьи Томаса Эллиса, который рассматривает эти обвинения.

Он заявил, что хотя и выражает определенный скепсис относительно самого механизма работы офиса спецпрокурора, тем не менее не видит достаточных оснований со стороны Манафорта для принятия решения о признании расследования Мюллера нелегетимным. Соответственно, ходатайство отклонено, что означает, что судебное разбирательство в отношении Манафорта будет продолжено.

В конце апреля адвокаты Манафорта в рамках нынешнего расследования спецпрокурора уже обращались в суд с прошением признать, что выдвинувший обвинения против их клиента Мюллер превысил свои полномочия. Судья Эми Джексон тогда отклонила их обращение. Она обосновала свое решение тем, что не может проигнорировать законодательство, регламентирующие назначение минюстом спецпрокурора для расследования тех или иных дел.

Спецпрокурор Мюллер уже больше года ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. На данный момент спецпрокурор предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.