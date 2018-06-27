СМИ: сирийская армия отбила атаки террористов в окрестностях города Дераа

ТАСС, 27 июня. Бойцы сирийской армии отразили несколько атак террористов-смертников на свои позиции на подступах к провинциальному центру Дераа (110 км от Дамаска). Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, войска отбили атаки и нанесли ответные удары по противнику, заставив его отступить. Попытки прорваться в районы, находящиеся под защитой правительственных сил, были предприняты к западу и востоку от Дераа.

Командование ВС республики начало по вторник операцию по вытеснению банд террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и союзных с ними вооруженных формирований из Дераа. По их форпостам к юго-востоку от города были нанесены артиллерийские и авиационные удары.

Войскам удалось перекрыть пути снабжения противника, идущие из районов Дераа-эль-Балад и Тарик-эс-Садд к границе с Иорданией.

Военные действия против террористов в провинции Дераа были возобновлены 18 июня спустя почти год после создания в Южной Сирии зоны деэскалации. Как отметило агентство SANA, банды "Джебхат ан-Нусры" чинят препятствия на пути заключения соглашений о локальном примирении в провинции. Ранее на северо-востоке Дераа несколько крупных отрядов вооруженной оппозиции перешло на сторону сирийской армии, что позволило освободить районы Ладжат и Босра-эль-Харир.