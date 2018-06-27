В кабмине Македонии заявили, что вето президента не повлияет на переименование страны

СКОПЬЕ, 27 июня. /ТАСС/. Отказ президента Республики Македония (РМ) Гёрге Иванова, который не стал подписывать указ о соглашении с Грецией в отношении переименования РМ, не повлияет на имплементацию договора. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь правительства страны Миле Бошняковский.

"Что касается решения Иванова, оно ожидалось, но это не влияет на шаги, предусмотренные для реализации этапов соглашения. Правительство Греции уже направило письма в ЕС и НАТО", - заявил Бошняковский.

Депутаты от парламентского большинства выступили с резкой критикой в отношении данного решения Иванова. Депутат от правящего "Социал-демократического союза Македонии" Фросина Ременски заявила, что "в этом контексте событий и последствий, которые он [Иванов] производит, есть политическая и уголовная ответственность".

Представители Демократического союза за интеграцию отмечают, что партия уже подготовила текст импичмента главы государства. "Мы консультировались с экспертами по правовым вопросам, и я думаю, никто не удивится, что мы имеем множество возможностей избежать блокады Иванова", - отметил Артан Груби.

Оппозиционная "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство", которая бойкотировала ратификацию договора в Собрании (парламенте страны), вернулась на заседание. Вместе с тем представители партии не комментировали вопрос о возвращении соглашения в парламент главой государства.

Дальнейшие шаги

У законодателей есть время до 20 июля, чтобы преодолеть президентское вето, проголосовав простым большинством за соглашение, но парламентарии не собираются дожидаться крайнего срока. Новая процедура голосования может пройти уже на следующей неделе. После чего документ будет повторно направлен президенту страны, который уже будет обязан поставить под ним свою подпись. При этом у Иванова остается возможность использовать "карманное вето", оттягивая срок подписания, по примеру закона о языках.

Финальным этапом в решении данного вопроса должно стать проведение референдума по изменению названия страны. Учитывая сделанные ранее заявления президента об отказе подписывать данное соглашение, в правительстве Македонии отметили, что воля граждан, выраженная на референдуме, должна быть обязательной для всех политических субъектов вне зависимости от их функции.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.