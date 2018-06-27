США заявили, что могут не передать Турции истребители F-35 в случае покупки Анкарой С-400

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. США грозят Турции не передать приобретенные ею американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в случае покупки Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующее заявление сделал во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он пояснил, что передача Пентагоном F-35 зарубежным партнерам "происходит после длительного периода подготовки" летчиков той стороны, которая купила эти самолеты. "Это удобно в данных обстоятельствах, поскольку дает нам время продолжать посылать сигнал [Турции о том, что США продолжают выступать категорически против приобретения ею ЗРС С-400]", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Мое понимание заключается в том, что [в случае с Турцией] мы находимся на этапе подготовки", - отметил Митчелл, когда его попросили уточнить, получила ли уже Анкара первые F-35.

"Мы считаем, что существующие юридические полномочия позволят нам останавливать передачу [F-35] при определенных обстоятельствах, в том числе по соображениям национальной безопасности, - подчеркнул американский дипломат. - Принимая это во внимание, мы полагаем, что у нас по-прежнему остаются время и возможность гарантировать, что Турция не будет двигаться вперед по С-400 до того, как ей придется принимать решение по F-35".

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО. Со своей стороны президент России Владимир Путин заявил весной на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Москва приняла решение ускорить поставки Анкаре С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заверил, что Турция не откажется от покупки этих ЗРС у России. 6 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил в эфире телеканала CNN Turk, что, если США в связи с контрактом по C-400 "примут решение о введении санкций в отношении Анкары или ограничат визовый режим с Турцией, то последует решительный ответ".